David Faitelson: 'El oro olímpico de Londres 2012 fue un maravilloso accidente'

El oro olímpico de Londres 2012 quedó como uno de los logros más importantes en la historia no sólo de la Selección Mexicana, sino de todo el deporte de México.

El Tri Sub 23 consiguió este domingo su boleto a Tokio 2020 con la esperanza de emular lo hecho casi una década atrás, sin embargo, para David Faitelson, México no es uno de los favoritos aunque no descartó que un "accidente" como el aquella tarde en Wembley pueda volver a suceder.

Imposible colocar a México como candidato a oro olímpico. Eso hay que dejárselo a las potencias mundiales del juego. Lo del 2012 fue un maravilloso, glorioso e impactante “accidente” … ¿Qué puede volver a ocurrir? Sí, siempre existen los “milagros inesperados” … — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 29, 2021

"Imposible colocar a México como candidato a oro olímpico. Eso hay que dejárselo a las potencias mundiales del juego. Lo del 2012 fue un maravilloso, glorioso e impactante 'accidente' ¿Qué puede volver a ocurrir? Sí, siempre existen los 'milagros inesperados'", dijo el periodista deportivo desde su cuenta de Twitter.

Argentina, Brasil, Alemania, España o Francia son algunos de los equipos con los que el Tri se podría medir en Tokio este verano; en 2012 México se midió a Gabón, Suiza, Corea del Sur, Senegal, Japón y la Brasil de Neymar, Thiago Silva y Marcelo.

