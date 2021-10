Cuauhtémoc Blanco: 'El jugador mexicano es superior a todos los de Concacaf'

Si bien las Eliminatorias no se pasan “caminando” como alguna vez declaró Ricardo La Volpe, para Cuauhtémoc Blanco queda claro que el jugador mexicano es superior a los de Concacaf y debe mostrarse este talento en la cancha durante todo el Octagonal sin meterse en complicaciones.

“Con todo respeto, puedes pasar no caminando porque hay partidos complicados, pero todos los futbolistas de la Selección Mexicana tienen mucho mejores cualidades que los equipos de Concacaf. Han habido situaciones que se han complicado, pero ahí hay que sacar el talento”, sentenció el Temo.

Como uno de los goleadores históricos de la Selección Nacional, apoya los llamados naturalizados como Rogelio Funes Mori, siempre que éstos marquen diferencia.

"Si hay el talento con Funes Mori, adelante. Siempre tiene que ser mejor jugador que un mexicano. A mí se me hace un buen centro delantero, lo ha demostrado con Monterrey”, señaló.

Sobre la ausencia de Javier Hernández en las convocatorias de Gerardo Martino, el Cuau no entra en controversia; sin embargo, es enfático en que Funes Mori debe sobresalir de manera obligada.

“Las críticas siempre van a estar ahí, que por qué Chicharito no y un extranjero sí, yo creo hay buenos centros delanteros y si le están dando la oportunidad a Funes Mori, que la aproveche al máximo. No sé por qué no llaman al Chicharito o qué problemas tuvo con el entrenador, él solamente lo sabe”, indicó.

