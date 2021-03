Córdova tras hat-trick con México: 'Vamos a seguir así hasta llegar al Campeonato'

Sebastián Córrdova tuvo un debut de ensueño en el Preolímpico de la Concacaf, pues fue el autor de tres de los cuatro goles con los que la Selección Mexicana Sub 23 venció a su similar de República Dominicana.

Y aunque la lucha por un pase a los Juegos Olímpicos de Tokio va empezando, el también jugador de las Águilas, dejó muy claro que mantendrán el paso para poder tener los resultados que los lleven a la justa de Japón.

“Vamos a seguir así hasta llegar al campeonato”, dijo el americanista, quien compartió lo que sintió al haber anotado un hat-trick con el Tricolor Preolímpico, y con él haber empezado con el pie derecho la competencia que se está realizando en Jalisco.

“Sentí muy bonito porque ya había tirado dos de cabeza que no habían entrado y hasta que se me hizo. Me sentí muy feliz al momento de anotar y es consecuencia de todos mis compañeros”, dijo Córdova.

