Chucky Lozano sobre las lesiones: 'Dudé en venir al Tri'

El año futbolístico ha sido complicado para Hirving Lozano, pues el delantero ha pasado por algunas lesiones sobre todo cuando ha acudido a llamados de la Selección Mexicana, situación que lo ha hecho llegar a dudar sobre si acudir o no a la convocatoria tricolor pues es un tema que lo afecta en el club.

“Sí, claro que llegué a dudar en acudir al llamado. Porque (el tema de las lesiones) me afecta tanto en mi carrera como que me afecta por mi equipo, Napoli, porque ellos son los que me pagan”, indicó el Chucky en entrevista con TUDN.

“Ha sido un tiempo muy difícil porque por la primera lesión que tuve con México en el ojo, no llegué a la pretemporada, llegué 5 o 6 días antes de empezar el torneo y así lo jugué, sin ritmo, sin nada empecé a jugar y me dieron la oportunidad que es lo que siempre quiero”.

Esta temporada Lozano ha disputado 30 partidos en todas las competiciones con el Napoli; de todas las ocasiones que estuvo disponible, solamente en un partido se quedó en la banca sin ver acción, en la última victoria del equipo sobre Udinese el 19 de marzo.

“Después vino la lesión de Napoli, el Covid que me tocó y fue otro mes y cacho que no jugué, Entré de nuevo sin ritmo, sin entrenar y eso te afecta muchísimo porque no estás al 100 por ciento ni físicamente ni con ritmo de partido”, explicó el delantero de 26 años.

“Ahora con esto del hombro otro mes y cacho que no jugué nada y otra vez retomar el ritmo de partido, el ritmo físico y todo es complicado, pero acá estamos gracias a Dios”, sentenció.

