Chucky Lozano: “En México quieren cortar cabezas como siempre"

Después de que la Selección Mexicana perdiera 2-0 con Estados Unidos, las críticas al Tricolor aumentaron, pero a decir de Hirving Lozano, jugador mexicano, dejó claro que están pasando por un proceso e incluso él se dice tranquilo porque a pesar de que tienen que mejorar, ante el equipo de Las Barras y las Estrellas, hicieron un buen partido.

“En México quieren cortar cabezas como siempre, pero así no es, es un proceso. Si analizan los partidos que hemos tenido, se ve cómo hemos jugado, cómo hemos superado en el partido a Estados Unidos, pero son descuidos muy tontos que tenemos que mejorar, pero estoy tranquilo porque en general en el juego hemos sido superiores a ellos.

“La verdad que yo estoy muy tranquilo porque hicimos un buen partido, es futbol y puede pasar cualquier cosa, yo veo al equipo muy bien y estoy tranquilo, es un proceso, venimos haciendo bien las cosas, perdimos un partido de eliminatoria y eso es bueno, tenemos que mejorar claro, pero vamos bien. Que no tenían que pasar estas coas porque todo el partido estuvimos generando, tuvimos la pelota y por descuidos pasaron los goles y eso tenemos que mejorarlo y eso nos hace crecer”, dijo a David Medrano, colaborador de RÉCORD.

Al margen, el Chucky habló sobre el golpe que sufrió ante Trinidad y Tobago en la pasada Copa Oro (en julio), y que como consecuencia recibió 40 puntos de sutura, y reconoció que de acuerdo a los médicos, pudo perder la vida.

“Fue muy fuerte, sí la pasé dura, sí vinieron muchos fantasmas en esa lesión, pero los superé. Muchos doctores me dijeron que fue de milagro, de perder el ojo y hasta la vida, ‘te salvaste de milagro’ dijeron, fue algo muy fuerte. Lo disfruto mucho, me encanta y les agradezco mucho a los mexicanos el apoyo que me dan, escucharlos en el estadio es increíble”, señaló.