'Chiquito' Sánchez sueña con jugar la Final del Mundial 2026 con la Selección Mexicana

La ratificación de Jaime Lozano en el banquillo de la Selección Nacional hasta el Mundial 2026 sin importar lo que suceda en la próxima Copa América dejó tranquilidad, sin embargo, saben que eso los compromete aún más y por ello Erick Sánchez aseguró que buscarán ofrecer le mejor actuación del Tri en una Copa del Mundo.

"Yo voy a pelear hasta su último minuto, hasta donde nos toque, ojalá que sea hasta el Mundial y ojalá podamos llegar a instancias muy lejanas, a las que México nunca ha llegado, ojalá sea la Final; quién no sueña con jugar una Final del Mundo y ojalá pueda ser ahí, pelearé hasta el final y si no me toca estar también desde casa", afirmó en entrevista con RÉCORD.

Respecto al fracaso en Nations League por perder la Final contra Estados Unidos, el ‘Chiquito’ admitió que hubo errores, mismos que ya se detectaron y que evitarán para futuras actuaciones.

"No, estamos muy tranquilos y conscientes de lo que nos pasó, en Selección estamos muy conscientes, estamos trabajando y fortaleciendo cosas que nos pasaron en la Final, hay cosas que no se ven, pero ellos siempre están atrás de nosotros en nuestro club, apoyando de cualquier manera y creo que eso es bastante bueno para uno como jugador porque nos ayuda a crecer", comentó.

“Creo que todos estamos tranquilos y él sabe que tiene la confianza de todos nosotros, yo siempre he dicho que voy a pelear por el DT que esté y nos de la oportunidad, siempre voy a pelear a muerte por él (Jimmy) y es lo que me toca, Jaime y su cuerpo técnico me han dado mucha confianza", aclaró Erick Sánchez.

