El no ser considerado para la Selección Mexicana, es un precio que Javier Hernández estuvo dispuesto a pagar con tal de proteger a uno de sus compañeros del ‘Tri’, por una situación que hasta hoy en día decide no revelar por lealtad a los involucrados.

“Sí (se equivocó con Selección Mexicana), pero lo más importante aquí fue que sí lo reconocí, a tiempo y todo. Aquí el problema es que hay algo que no voy a poder hablar porque me llevo a alguien entre las patas, así tenía que pasar, tomé la decisión de que así fuera, asumí un rol de villano”, dijo en entrevista para FOX Sports.

Este contexto acarreó momentos complicados para ‘Chicharito’, quien estuvo en el ojo del huracán por su falta en el conjunto nacional y la poca productividad goleadora que tuvo durante dos años del proceso en los que estuvo ausente.

“Hubieron cuatro años de proceso, que yo no estaba. Los primeros dos años se habló más de la manera más negativa (de él); estaba pasando por mi divorcio, aquí no hacía ni gol, me querían retirar y después a los otros dos años fue a la inversa. Estos dos años sabía que era un precio a pagar por el error pero también por la decisión que tomé por un compañero”, explicó.

Los rumores se desataron. Algunos señalaban su falta de interés, otros que fue decisión de Gerardo Martino, quien entonces estaba al mando del ‘Tri’, pero el goleador del LA Galaxy dio su versión y consideró que fue una combinación de factores que no se resolvieron de manera favorable, al menos no para él.

“Si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la Selección fue mentira, pero también hubo un poco de verdad. Hay algo ahí de fondo que se tiene que proteger, y lo voy a proteger y por eso me costó un Mundial. Para mí ha valido la pena. Aquí la cuestión no fue quién se equivocó más o menos. Todas las partes lo pudieron haber hecho mejor y cada una a su conveniencia decidió hacerlo como quiso hacerlo y al final el tiempo pone a cada uno a su lugar”, dijo.

