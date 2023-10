Charly Rodríguez revela que Jimmy Lozano le explicó por qué no fue llamado al Tricolor

Carlos Rodríguez confesó que tuvo una llamada con Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana en donde le notificó por qué decidió no llamarlo en la pasada Fecha FIFA.

“Sí, tuve una llamada con él, hablamos un poco, me dijo por qué decidió llamar a otros jugadores, me toca seguir trabajando, estando en su club y poder estar en selección”, mencionó Charly Rodríguez en conferencia de prensa.

Por su parte, argumentó que a pesar de que el equipo cementero no tenga un buen momento, al estratega azteca no se fija en eso, más bien, en el trabajo de cada uno.

“Yo creo que mientras uno haga bien el trabajo y demuestre partido a partido, lo que quiere el técnico de la Selección Mexicana, me llegará el llamado. No importa cómo vaya el equipo, él se fija en el trabajo de cada uno. Me toca seguir mejorando, seguir creciendo y hacer lo que le gusta el técnico para ganarme el llamado”, aseguró.

El jugador celeste confesó que trata de demostrar cada fin de semana su mejor versión. También dijo que habrá partidos buenos y malos, pero trata de cada fin de semana de dar lo mejor de él.

“El hambre de uno siempre está. El querer estar en la selección, el querer jugar cada fin de semana con el club, el jugador que no se moleste en no jugar cada fin de semana, no está hecho para esto. Me tengo que seguir preparando, mejorando partido tras partido. La confianza que uno puede mostrar y puede ir ganado en los partidos”, finalizó.

