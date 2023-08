Carlos Vela: 'Aunque Mourinho dirija al Tri, no habrá cambios si no se analiza lo profundo'

Carlos Vela criticó la forma en la que se maneja la Selección Mexicana, pues aseguró que sin importar si la dirige Jimmy Lozano o José Mourinho, no habrá ningún cambio si no se analiza "que está pasando en lo más profundo".

Durante una entrevista con La Opinión, el delantero de LAFC señaló que habrá momentos en los que algunos buenos resultados pueden aparentar que todo está bien, sin embargo "si no hay cambios que aporten", no dejarán de haber malos episodios como la eliminación del Tri en la Nations Leagues.

"Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho puede cambiar la dinámica de un equipo y ya decir, 'ya está todo perfecto'. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa.

"Si realmente no hay cambios que aporten, van a seguir sucediendo estas cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, y nunca se cambió. Seguimos igual hasta que 'ya se ganó la copa Oro, ya está todo bien'. Y no es así, unos días o meses antes hubo derrotas importantes", explicó.

Carlos Vela jugó su último partido con la camiseta de México en la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde tuvo participación en cuatro partidos y anotó un gol.

Actualmente, está disputando la Leagues Cup con LAFC, competencia en la que se medirá ante Rayados en los Cuartos de Final.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: JAIME LOZANO SEGUIRÁ COMO TÉCNICO LA SELECCIÓN MEXICANA, AL MENOS HASTA COPA AMÉRICA