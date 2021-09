Carlos Salcedo sobre el Tri: 'Yo la ca..., pero no se acaba mi vida si no voy a un Mundial'

Tras la Copa Oro 2021, Carlos Salcedo no apareció en la última convocatoria de la Selección Mexicana, ya que tuvo problemas con la directiva encabezada por Gerardo Martino.

El Titán rompió el silencio y admitió que "la regó" en el Tri. Y aunque se ve en Qatar 2022, no le quita el sueño asistir al Mundial.

"Yo 'la cagué' y he aprendido a no hacer eso ya y controlarme más. En el Clásico exploté, pero me controlé. Aprendí de ese roce que tuve en selección. Y cuando hablé con Jorge (Thieler) hablamos muy tranquilos y me dijo 'para mí quedó ahí'. Ya las represalias que yo tenga pues las tomo y no me tomo nada contra mí porque yo sé que la regué. Yo sabía que no me iban a hablar y lo acepto. Yo soy una persona con criterio y sé que me equivoqué.

"Sí (se ve jugando en Qatar 2022) y porque sé que mientras esté dentro del papelito, aunque ahorita no me están llamando, todo puede pasar. No sé si pueda estar o no para la siguiente Fecha FIFA, platicaría con el cuerpo técnico. Pero aparte también yo no me puedo juzgar; es una lección de vida y no se acaba mi vida si no voy al Mundial. Es una lección de vida, tengo que aprender de esta situación; falta un año para eso. Yo en ese tema de técnicos aprendí mucho con la selección. La decisión es del técnico y yo no me voy a meter. Sí me gustaría; sí me visualizo en Qatar", mencionó para Multimedios.

De igual forma, el zaguero mexicano explicó su enojo en el Clásico Regio y aseguró que no tiene nada en contra de Miguel Herrera, ya que se condicionó por una amonestación.

"No fue nada en contra de él, porque pues la verdad lo bueno es que hay tantas cámaras, sino que mi enojo en ese momento fue que, en una jugada que no era de amarilla y que no era ni siquiera faul, pues te condiciona y uno sabe que en el clásico, también poniéndose en el lugar de técnico o alguien que sabe de futbol, pues obviamente tienes como ese riesgo de que en una jugada al ir 1-0 abajo, pues si haces el 1-1 o si tienes que cortar una jugada cuando te hagan el 2-0, pues obviamente estás condicionado. Ves varios comentarios que ni al caso; que yo peleándome con el 'Piojo' cuando llevamos una relación muy buena la verdad y obviamente pues siempre lo he dicho no, mientras sea para el servicio del equipo eso es lo que cuenta", explicó.

