Carlos Salcedo, defensor mexicano, habló sobre los roces que llegó a tener con Gerardo Martino, exseleccionador del Tri, en donde en su momento se llegó a vivir un momento de tensión y descontento cuando el combinado nacional perdió la Final de la Copa Oro 2021 frente a los Estados Unidos.

Además de qué confesó qué el entrenador argentino fue mala leche y tiene pruebas de los hechos.

“Sí, (actuó de mala fe) y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él (Martino) y me comentó que en su momento yo era mejor que lo que estaba llamando. Hice todo lo que podía hacer, hablé con mis compañeros y les pedí disculpas (...) que te digan que tienen que seguir dándole oportunidad a los que están, psicológicamente te mata”, señaló.

“Hablé con su auxiliar que fue con el que tuve la discusión y me dijo que me conocía, pero sí siento que hubo mucho rencor. Ahora él (Martino) parece que va para Miami, yo no tengo nada en contra de él y quiero tener una buena relación porque el día de mañana no sabes que te depara y yo lo quiero saludar porque yo no soy una persona mala que le vaya a voltear la cara”, sentenció Salcedo en entrevista para TUDN.

El defensa mexicano no es llamado con el Tri desde 2021, ya que cuando se estaba llevando a cabo la Copa Oro en aquel año, Salcedo tuvo un roce con Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino, por lo que esto ocasionó que fuera vetado de la Selección Mexicana.

Además, Carlos mencionó que él acudió a aquella edición de la Copa Oro como un infiltrado, pues el defensa participo en el torneo a pesar de las molestias físicas, y se sintió frustrado al ser sacado del partido en la Final que más tarde perdieron en la prórroga contra los estadounidenses.

“Yo hice todo lo que podía hacer, hablé con mis compañeros y les pedí disculpas porque obviamente he tratado de evolucionar y soy un jugador que no me gusta perder para nada, soy demasiado competitivo y grito y voy para adelante y siempre quiero más”, concluyó el defensa mexicano.

