Carlos de los Cobos sobre El Salvador: 'No hay calidad, no hay nivel'

Carlos de los Cobos conoce perfectamente a la selección de El Salvador después de que fuera su entrenador en dos procesos, terminando el más reciente en abril del 2021.

El entrenador mexicano aseguró que La Selecta no se encuentra en su mejor momento y aseguró que no hay calidad ni nivel para competirle a México en el duelo por el Octagonal de Concacaf que se disputará esta noche en el Cuscatlán.

"si ya se tienen tantos años de no ir al Mundial quiere decir que no hay calidad, no hay nivel, y no hay no hay nivel porque no hay evolución en la Liga de El Salvador, no se busca mejorar la infraestructura para que los jugadores tengan posibilidades de desarrollar mejor sus cualidades", declaró de los Cobos en entrevista para TUDN.

De los Cobos también destacó el mal estado de la cancha del Cuscatlán, que no se encuentra en las mejores condiciones.

"Otro factor importante y que a veces no lo tomamos en cuenta, pero los entrenadores siempre estamos pensando en la cancha, los jugadores mexicanos están acostumbrados a entrenar y a jugar en verdaderas alfombras, mientras que en el Estadio Cuscatlán su cancha deja mucho que desear, una cancha regular a mala, en la calidad del césped, de arriba la ves bien, la ves verde, pero cuando entras y pisas no hay uniformidad y eso lo concoce el local, pero no los rivales", declaró.

