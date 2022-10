Carlos Acevedo no se ve en lista de Qatar: 'No les haría vudú para ir'

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y la lista definitiva de la Selección Mexicana para el certamen se dará a conocer muy pronto.

Desafortunadamente para Carlos Acevedo, uno de los mejores arqueros de la Liga, por el momento no es considerado por Gerardo Martino para estar en la justa mundialista. Antes que el portero de Santos estána Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota; y aunque el propio Acevedo no se ve en Qatar, aseguró que no le desearía el mal a sus compañeros para poder asistir.

"No hay nada más chingón que sea todo natural; a que sea como eres tú, a mí me gusta ser positivo de valores, nunca mala vibra. Lo peor que puede existir son las personas, mala vibra, eso es algo que se vive mucho en el futbol, el ego que genera el poder tener de ganar mucho dinero o inclusive, pues, ser una figura pública. Si voy a ir es porque trabajé duro, lo merezco y porque me lo gané entrenando, y no porque le hice vudú", aseguró el portero lagunero en entrevista con el Escorpión Dorado.

"Es una ilusión muy grande, como te dije al principio, tendré mis velitas prendidas, tendré todo lo que pueda hacer, en buena vibra, por supuesto, para poder estar. O si no, pues nos vamos de acompañantes con Escorpión Dorado, para poder estar", agregó.

Además, el guardameta aseguró que Cota es un gran compañero, pues hasta gustos musicales tienen parecidos.

"Pues mira Cota es mi compota el wey, me la paso a toda madre con él, escuchando rolas del Chaka y de Chalino y de Los Temerarios. Y con Memo y Tala, tengo buena relación, tengo poco que los conozco, pero a los dos les tengo el aprecio, entonces no tendría problema en ir con cualquiera de esos tres", reveló Acevedo.

