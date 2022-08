Carlos Acevedo: 'Estados Unidos ha crecido, pero México sigue siendo el número uno'

Carlos Acevedo mantiene la ilusión de disputar su primera Copa del Mundo este invierno, pues ha sido convocado en los últimos compromisos del Tri por Gerardo Martino, llegando a disputar encuentros amistosos y de la Nations League.

A unos meses de que arranque el máximo torneo de selecciones, el guardameta de Santos habló sobre los malos resultados del combinado nacional ante Estados Unidos en los últimos compromisos que han tenido, donde aseguró que a pesar de vivir un mal momento, México sigue siendo el rey de la Concacaf, aunque aceptó que los norteamericanos sí han aumentado su nivel.

"México lo ha demostrado (ser el gigante de la zona), hay resultados que dicen que Estados Unidos ha crecido, hay que aceptarlo, pero México sigue siendo el número uno", mencionó en entrevista con CNN.

Asimismo, Acevedo reiteró su deseo de ser parte de la lista de 26 convocados para el Mundial, por lo que afirmó que trabaja semana con semana para cumplir su sueño.

"Tengo ese sueño de estar en una Copa del Mundo, cada fin de semana es una oportunidad de demostrar que quiero estar ahí, es lo que me toca hacer, hacer mi trabajo y bueno, el tiempo me dirá si puedo estar ahí o no", expresó.

Carlos Acevedo finalizó asegurando que a pesar del bajo rendimiento que han mostrado en los últimos partidos, aún tienen tiempo para recomponer el camino y tener un gran torneo en Qatar.

"La gente no está tan confiada, pero lo más importante es lo que hagamos dentro de la Copa del Mundo, tenemos estos meses para poder prepararnos, para estar físicamente bien y mentalmente, y realizar una gran Copa del Mundo, sería algo increíble y maravilloso para nosotros", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS VELA DESCARTÓ SU PRESENCIA EN QATAR 2022: 'HAY GENTE QUE SE GANÓ SU LUGAR'