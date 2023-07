Camilo Sanvezzo sobre su naturalización: 'No fue mi intención jugar en la Selección'

Camilo Sanvezzo regresó a Querétaro en esta temporada baja. El delantero brasileño llegó a México gracias a los Gallos, por lo que su regreso le recordó que ya tiene el pasaporte mexicano y podría jugar para la Selección Mexicana, sin embargo, Sanvezzo aseguró que no es su intención.

Los Gallos ficharon a Sanvezzo en el 2014 tras pasar 3 años en la MLS jugando para Vancouver. El delantero fu clave para llegara a al Final de la Liga MX y ganara la Copa MX y la Supercopa MX. Tras cinco años con el equipo terminó saliendo a Tijuana.

En el 2016 el futbolista decidió sacar su naturalización mexicana y aunque ahora podría jugar con la Selección, el brasileño afirmo que decidió sacar el pasaporte azteca por su familia.

"Me naturalicé porque tengo hijos mexicanos. Ya voy para casi 10 años acá, pero no era mi intención jugar en la selección. La verdad, hubiera llegado cuando estaba aquí, en Querétaro, por la naturalización, por el tema de extranjeros y eso, pero, de todas formas, yo encantado de poder tener el pasaporte mexicano, porque este es un país que me dio todo", reveló Sanvezzo para ESPN.

El delantero también revelo que, aunque no era su intención jugar con el Tri, sí le hubiera gustado jugar para el combinado azteca. Aun así Sanvezzo pero está tranquilo a pesar de nunca haber sido contemplado.

"Sí te digo que nunca me dio ilusión de jugar en la Selección, estoy mintiendo, porque ¿a qué jugador no le gustaría? Pero yo entiendo también la parte de ellos: es una presión más, que si 'un jugador extranjero' y eso. Por eso también me he quedado más tranquilo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRAULIO LUNA ASEGURÓ QUE JIMMY LOZANO CAMBIO LA MENTALIDAD EN LA SELECCIÓN MEXICANA