Arturo Ortiz tras ser convocado al Tri: 'Soy mejor que muchos en la categoría'

Arturo Ortiz, defensor de Pumas, reafirmó la gran temporada que ha tenido con el cuadro universitario, pues el zaguero de 29 años recibió su primer llamado a la Selección Mexicana.

Ante esta situación, Palermo demostró la confianza que se tiene actualmente asegurando que es mejor que muchos de los futbolistas que juegan en el máximo circuito, no sin antes recordar que hace un año todavía jugaba en la Liga de Expansión.

"Para mí no era algo que estaba a mi alcance hace un año, no pensaba en la Selección hace un año. Después das un paso en Primera División y te das cuenta de que eres capaz, que compites. Realmente considero que soy mejor que quizá muchos que llevan años jugando en la categoría", dijo en entrevista con TUDN.

"Ahí es donde te das cuenta de las cosas de las que eres capaz, de lo que empiezas a lograr y que realmente no ienes un límite", agregó.

Ortiz aseguró que al momento de jugar en el máximo circuito con Pumas comenzó a ponerse metas, siendo una de ellas jugar en el Tri.

"Primera Divsión no era el límite, después de que empecé a jugar me puse objetivos más altos y ahora fue la Selección Nacional. El llamado es con base de trabajo, me queda claro y es un logro personal, algo con lo que sueñas desde niño.

Portar la camiseta de tu país, representar, ya sea en un amistoso, a cualquier jugador que le pregunten, siempre va a querer estar ahí. Lo voy a vivir al máximo, me toque jugar o no. Voy a estar ahí y voy a dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho", sentenció.

Palermo fue convocado por el Tata Martino para el amistoso ante Guatemala, partido que se llevará a cabo el próximo 27 de abril, mismo día en el que su club jugará la Final de Ida de la Concachampions, la cual no podrá disputar por haber sido expulsado en la Semifinal ante Cruz Azul.

