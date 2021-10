Arteaga tras su ausencia en el Tri: 'No he hablado con nadie, no sé qué hace falta para ser llamado'

Gerardo Arteaga, jugador del mexicano del Genk de la Jupiler League de Bélgica reconoció que desconoce por qué no es llamado al Tri a pesar de tener constante participación con su club en el Viejo Continente.

En entrevista con Fox Sports, el zaguero explicó que desde que solicitó no ser contemplado para participar en Tokio 2020, ninguna autoridad de la Selección Mexicana se ha comunicado con él.

"Desde antes de viajar a los Juegos Olímpicos, desde que hablé que no iba; no he hablado con nadie. Tal vez en estos Juegos Olímpicos no pude asistir por temas personales, pero mi compromiso con la Selección siempre ha estado y siempre va a estar al cien por ciento. Siempre daré lo que sea por la camiseta de México, me toque o no, no hay problema.

"No sé cómo tomarlo, pero no he tenido comunicación con nadie, no sé qué hace falta porque he hecho las cosas bien, he jugado todo, liga, Europa League, tengo todos los minutos, pero no sé a qué se deba. No estoy presionado por ir a Selección, todo llega en su momento", sentenció.

¿POR QUÉ SE BAJÓ DEL TRI?

De acuerdo a nuestro colaborador y columnista en RÉCORD, David Medrano, Arteaga causó baja de la Selección Preolímpica a unos días de viajar a Tokio, ya que el lateral se encontraba muy mal emocionalmente por el hecho de no haber podido convivir con su familia durante casi un año por el tema de la pandemia y no pudo conseguir que sus seres queridos viajaran a Bélgica.