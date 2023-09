Tiago Volpi, portero del Toluca, ha pasado grandes momentos en México y dentro de la Liga MX, pues el brasileño ha hecho historia con los Gallos Blancos del Querétaro y con los Diablos Rojos, llegando incluso a mostrar su cariño por el país, por lo que estaría buscando conseguir la naturalización.

“Quiero naturalizarme, quiero ser mexicano, pero nunca he hablado con nadie (de Selección) y ese no es el objetivo principal, no es para ir por estos medios a la Selección Nacional. Si te soy muy sincero, creo que México tiene porteros de muy buen nivel y no sé si sería yo una opción para estar convocado”, declaró el meta de 32 años", declaró Volpi en conferencia de prensa.

El nacido en Santa Catarina, Brasil, ha pasado dos etapas dentro de la Liga MX, pues del 2015 al 2019 estuvo con los Gallos Blancos del Querétaro, equipo donde estuvo cerca de ganar el título, mientras que la segunda fue a mediados de 2022 con el Toluca.

Tiago Volpi confesó que está buscando nacionalizarse mexicano, pero ojo, porque no lo hará con la intención se ir a la Selección Mexicana, pues sabe que hay muy buenos arqueros. #CentralFOX pic.twitter.com/yn8q30acPI — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 1, 2023

“Me siento mexicano, por todo lo que ha pasado mi vida aquí y yo espero que en los próximos meses se pueda dar y ser como uno más de ustedes. El tema de la naturalización va caminando, he hecho una gran parte de mi carrera aquí, de mi vida, me siento feliz en el país”, mencionó el brasileño.

Actualmente, Volpi se ha posicionado como uno de los mejores guardametas extranjeros que han pasado por el futbol mexicano.

