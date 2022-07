Almada: ‘Me gustaría dirigir a la Selección Mexicana siempre y cuando no tenga DT’

Guillermo Almada, entrenador de Pachuca, volvió a hablar sobre la Selección Mexicana y reiteró que si le gustaría dirigir al Tricolor, pero siempre y cuando el proyecto sea gustoso para él y para el equipo.

“(¿Quieres entrenar al Tri?) Verdadero. Quiero tocar un tema, siempre que el proyecto deportivo te convenga, porque sí nos hablaron de Uruguay y por más que teníamos mucho deseo, el proyecto deportivo no era el que nosotros aspirábamos para el bien de la selección, pero si coordino con el presidente deportivo, verdadero”, dijo el DT de Tuzos para ESPN.

Almada agregó que le gustaría entrenar a la Selección Nacional de México, pero siempre y cuando no tenga un entrenador, pues respeta el trabajo de Gerardo Martino y no se candidatea.

“Sí, siempre y cuando no tenga entrenador, sí. No nos estamos postulando para nada, respetamos muchísimo el trabajo del Tata (Martino). Después se generan malentendidos, si la Selección Mexicana no tendría entrenador, sí”, expresó Guillermo.

Por último, Guillermo Almada finalizó reiterando que “tengo una cláusula de salida en mi contrato que me permite salir a distintas selecciones, una de ellas es México”.

