Alan Mozo sobre llamado a Selección: 'Estoy seguro que en algún punto lo voy a lograr'

Alan Mozo no quita el dedo del renglón y se mantiene con la esperanza de ir a Qatar representando a México en la siguiente Copa del Mundo. Y es que el defensa de Pumas confía en que tarde o temprano será convocado por Gerardo Martino, técnico nacional.

"No me preocupa si no me ocupa a ver en qué puedo seguir mejorando para poder ser tomado en cuenta por que la verdad es mi sueño, es mi meta, es lo máximo representar a tu país.

"Estoy seguro que en algún punto lo voy a lograr. Este es año de Mundial y nada está escrito hasta que no salga el avión de México a Qatar", dijo a TUDN.

Respecto a los resultados que está teniendo Pumas, el lateral derecho auriazul enfatizó que todo es producto de la unión y por eso confia en que sean Campeones de la Concacaf.

"Es momento de poner la cereza del pastel de todos estos años que han habido vacas flacas. Estamos con la oportunidad perfecta para acabar con años de sequía.

"Somos la unión de adversidades que hemos superado durante la vida. Todos sabemos el equipo que representamos", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ERICK GUTIÉRREZ RESPALDÓ A GERARDO MARTINO: 'A VECES SE PASAN CON LAS CRÍTICAS'