Tota Carbajal sobre los cinco Mundiales de Messi y CR7: 'Feliz de estar al nivel'

En la historia del futbol, sólo un selecto grupo de jugadores puede jactarse de compartir algún récord con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, uno de ellos es el mexicano Antonio Carbajal, quien encabeza la lista de los ‘Cinco Copas’.

Qatar 2022 se convirtió en el quinto Mundial para Messi y el 'Comandante', dos personajes que, indudablemente han marcado un antes y un después en este deporte y que hacen sentir especial orgullo a la 'Tota', quien comparte esta valiosa cifra con ambas estrellas.

“Son jugadorazos que me siento orgulloso de estar a ese nivel, de tantos mundiales que jugué y me siento feliz, a pesar de que perdí la vista, precisamente cuando era entrenador de porteros de la Selección Mexicana, en México 70, un regreso de la concentración, venía manejando y una manada de caballos desbocados me chocó, me volteó y perdí la vista”, dijo para RÉCORD.

A este exclusivo listado se añaden nombres como el del alemán Lothar Matthäus, quien compartió el récord con Carbajal e incluso se coronó Campeón con su país en la edición de 1990; también se encuentran los mexicanos Rafael Márquez y Andrés Guardado, quienes además se convirtieron en referentes del conjunto tricolor.

'NO LE DAMOS A LOS ENTRENADORES MEXICANOS EL LUGAR QUE MERECEN': TOTA CARBAJAL

Si hay alguien que cuenta con la experiencia suficiente para dar su opinión sobre el rendimiento de la Selección Mexicana en el Mundial, es Antonio Carbajal. El ‘Cinco Copas’ estuvo bajo las órdenes de distintos técnicos y desde su perspectiva, un entrenador mexicano sería lo ideal para el ‘Tri’.

“Siento que sí. Yo tuve un entrenador mexicano como fue Nacho Trelles, tal parece que no le damos a los entrenadores mexicanos el lugar que merecen, pero bueno, la Federación es la que manda, pone y dispone quiénes son los entrenadores. (Tener un logro) Nos haría felices a muchos exfutbolistas sobre todo que representamos a México en los mundiales,”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Mientras tanto, la Tota sigue de cerca los pasos del representativo nacional y aunque presencia el Mundial de Qatar 2022 por su amor al futbol, puso a la Selección de Alemania como uno de sus candidatos al título, conjunto que dijo desde siempre le ha tenido admiración.

“No tengo favorito, me gusta el futbol. Desde luego deseo que México gane, pero de los equipos que siempre he admirado ha sido Alemania, pero que gane el mejor, sería lo máximo, ya lo merecemos después de tantos años”, manifestó.

