En la previa del duelo entre la Selección Mexicana y Arabia Saudita, Gerardo Martino reveló que la falta de minutos de Rogelio de Funes Mori en la Copa del Mundo obedece estrictamente a una decisión técnica.

“Bueno, Rogelio no jugó por una cuestión de elección, Siempre que un futbolista no está . Nosotros hemos tenido en los dos partidos los 26 jugadores a disposición y los que no estuvieron fue por cuestiones de elección, no hay otro argumento”, explicó.

“Pasa que nosotros venimos cada día entrenando y tratamos de elegir a los que consideramos que están mejor”, añadió.

Por otra parte, rechazó que exista hacia el conjunto de Arabia Saudita, pero si respeto.

“Miedo no tenemos, enfrentamos y respetamos a todos lo rivales . No desconocemos todo lo bueno que ha hecho Arabia Saudita , pero no creo que haya temor en alguien que está acostumbrado a competir permanentemente, respeto si”, apuntó

