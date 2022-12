Selección Mexicana: Aquí está el XI de Gerardo Martino para enfrentar a Arabia Saudita

No hay día que no llegué, ni fecha que no se cumpla y la hora cero ha llegado. La Selección Mexicana se juega su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 con el siguiente XI que manda Gerardo Martino y tal como lo adelantó RÉCORD con Orbelín Pineda como la gran novedad ante Arabia Saudita.

En la portería como es habitual estará Guillermo Ochoa, acompañado en la línea defensiva con línea de 4 con Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo.

En el mediocampo estará conformado por Edson Álvarez, Luis Chávez y Orbelín Pineda, este último en sustitución de Héctor Herrera quien era el titular habitual.

Finalmente, los encargados de hacer los goles será el tridente formado por Hirving Lozano, Alexis Vega y Henry Martín.

