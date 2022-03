Qatar 2022: Theiler afirma que México no tiene tranquilidad pese a triunfo sobre Honduras

Con mucho esfuerzo y sin lucidez, la Selección Mexicana venció a Honduras y queda a un punto de la Copa del Mundo, pero Jorge Theiler, auxiliar técnico de Gerardo Martino, señaló la tranquilidad no ha llegado al seno tricolor .

“No, tranquilidad no, yo creo que en el futbol cuando tienes tranquilidad no es bueno, tenemos que seguir de la mejor forma, pensar que todavía no conseguimos el pasaje al mundial es importante. México no está clasificado en la copa del mundo, tiene que jugar la última fecha eliminatoria, pero México fue claro dominador, en el primer tiempo no encontramos las opciones de gol y México fue el claro dominador y un justo ganador”, dijo en conferencia.

Por otra parte, al ser cuestionado por la falta de goles en la Selección Mexicana y específicamente por la ausencia de gol en el tridente ofensivo, Theiler reiteró la confianza de Gerardo Martino y el cuerpo técnico en Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Corona.

“La confianza Tata la mantiene intacta porque son jugadores que en cualquier momento aparecen y van a convertir goles, son jugadores de gran jerarquía, juegan en un fútbol altamente competitivo y ellos lo muestra el domingo tras domingo. Eso (falta de gol) no quiere decir que va a perder la confianza, al contrario, Tata tiene mucha confianza en ellos y seguramente va a seguir teniendo mucha confianza” agregó

Por otra parte, Jorge Theiler finalizó su discurso señalando que el escenario ideal es conseguir el boleto a Catar jugando bien.

“El cierre ideal sería obtener el boleto al Mundial el próximo miércoles, de eso no hay duda, hacer un buen partido y obtener el boleto al Mundial para estar tranquilos”, finalizó.

