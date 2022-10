La Volpe: 'La Selección en los Mundiales se agranda, pero no sabemos jugar con presión'

Habló sobre el Tri. La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a casi un mes de que inicie, por lo que la incertidumbre de cómo lo hará la Selección Mexicana crece, y Ricardo La Volpe analizó al equipo.

El Bigotón comentó en su canal de YouTube que no hay confianza hacia el Tata Martino, pero señaló que el combinado Azteca, cuando se trata de Mundiales, se crece, pero aún no sabe jugar con presión.

“Como que no hay la confianza hacia Martino, hacia la Selección y yo siempre dijo que hay dos o tres cosas que se pueden aclarar. Punto número uno, siempre la Selección en los Mundiales se agranda.

“Si me van a decir ‘bueno, ¿pero qué pasa con el famoso quinto partido’, ese es otro punto, que es una cuestión que todavía no sabemos jugar con la presión”, aseguró el ex entrenador de Toluca, América, Selección Nacional de México, entre otros.

Entonces, La Volpe explicó cómo es que el Tricolor no sabe jugar con presión, y es por eso que se quedan en los Octavos de Final, estancia que se puede rebasar desde el Mundial de Estados Unidos 1994.

“¿Qué es jugar con presión? Cuando tenemos que ganarle a este rival y el entorno, periodistas, analíticos, la misma gente en la calle, empiezan a decir ‘a este rival se le gana fácil, lo podemos golear’ ahí viene una presión al jugador porque el jugador ese entorno que hay alrededor lo percibe.

“Y entonces viene como que ‘uy, tenemos que ganar, tenemos que pasarle por arriba, tenemos que golear, tenemos que gustar’, ese es el punto que México no desarrolla, porque jugar con nerviosismo te ata y hay un cambio porque estas jugando con presión”.

Finalmente, Ricardo La Volpe señaló que es ante los grandes rivales que la Selección Mexicana se alza, pues se especula la derrota y se si empata o gana rompe con el paradigma mental que se hace el resto de la gente.

“En cambio, cuando vamos contra los grandes como Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, el entorno es ‘bueno, un partido difícil, esperemos hacer un buen partido’.

“Entonces esa captación del jugador dice: ‘Ah bueno, si perdemos no pasa nada’ porque el entorno ya dice que es un partido difícil, no hay exigencia y ahí están los mejores partidos de México, la historia lo dice, la estadística lo dice”.

