Gerardo Martino previo al duelo ante Arabia: 'No hay excusas, ni sorpresas en la alineación'

Gerardo Martino podría dirigir su último partido al frente de la Selección Mexicana, pero antes de definir el destino del tricolor en la Copa del Mundo, el estratega argentino aseguró que no necesita de excusas para justificar los resultados obtenidos.

“No hay necesidad de excusas, nosotros claramente tenemos un partido con la necesidad de ganarlo . La verdad es que si hay algo que justamente este grupo nunca puso es excusas. Aveces nos toca describir las realidades. Lejos está este grupo de poner excusas , nosotros lo único que necesitamos es darle respuestas al pueblo mexicano , de ninguna manera irnos atrás de una excusa porque me parece un elemento muy mediocre”, señaló.

Al ser cuestionado por RECORD sobre la necesidad de anotar goles ante Arabia Saudita y las posibilidades de innovar desde el esquema táctico y la alienación, Martino no dejó ninguno espacio para las sorpresas.

“Estoy en desacuerdo en armar esquemas donde el jugador sienta que no tienen herramientas para ejecutarlo. Cualquier cosa de lo que veamos mañana está claro por la necesidad del partido tiene que ver con la conformación del equipo y con gente de ataque, en ningún caso no habrá estado entrenado. Pudo no haberse visto en ningún partido , no solamente lo de Argentina estuvo ensayado y lo que pase mañana también es algo que nosotros lo hemos laborado. Mañana sucederá lo mismo”, aseguró.

Al igual que Andrés Guardado, el Tata se mantuvo firme y aseguró que la Selección Mexicana es capaz de hacer los goles que necesita ante Arabia Saudita para estar en Octavos de Final.

“Hace 15 días jugamos un partido con Iraq e hicimos cuatro goles , si eso es un argumento no sé, pero nosotros somos capaces de generarnos 10 dotaciones de gol y no hacer , o hacernos cinco como contra Iraq y hacer cuatro goles. A mi lo que me las preocupa es que el equipo tenga volumen de juego”, concluyó.

