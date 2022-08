Carlos Vela, delantero del LAFC de la Major League Soccer, habló para 'CNN' sobre lo "imperdonable" que sería unirse a la Selección Mexicana ahora que ya tiene su clasificación al Mundial de Qatar 2022 cuando él no fue parte del proceso.

"No, es definitivo, y menos en este momento. Llegas al Mundial y hay gente que sufrió el proceso, que estuvo en las Eliminatorias ganándose un lugar para estar en Qatar. Sería, desde mi punto de vista, imperdonable, meterme ahora y decir 'ahora sí como ya es el Mundial sí voy".

"Creo que si no fui desde el principio, no voy a estar en este proceso, y no voy a estar ya en la Selección, así que no hay más por donde buscar".

Pese a que el jugador ha sido uno de los mexicanos más destacados en el futbol internacional, ha decidido dar un paso atrás del Tri para permitir que la oportunidad sea aprovechada por los elementos que la pelearon.

Vela estuvo presente como titular en todos los juegos que tuvo México en Rusia 2018, y después de la justa optó por renunciar a la Selección Mexicana, ya que el nivel de compromiso lo alejaría de su prioridad que es "su felicidad y la de su familia".

