Bolillo Gómez sobre Martino: ‘Al mexicano no le gusta un entrenador extranjero’

La Selección Mexicana enfrentará a Hondaras en busca de asegurar su lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y, tras el empate ante Estados Unidos, la afición mexicana se quedó con el enojo e iniciaron los gritos de ‘Fuera Tata’, pues no les gusta la forma en la que dirige el argentino.

Ante esto, el director técnico de La H, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, analizó la situación y mencionó que los equipos de Centroamérica deben de copiar el sistema de Canadá y Estados Unidos, quienes han crecido en el futbol.

“Yo respeto a los mexicanos, a la selección la admiro mucho. Por ejemplo, si miran el trabajo de Canadá, lleva afuera dos mundiales, ha faltado cuatro puntos en esos años para ir a un Mundial, este Mundial de Qatar van a ir, pero el Mundial que ellos tienen es el 2026”, explicó Gómez en conferencia de prensa.

“O sea son trabajos largos, procesos largos, pero con buenas posibilidades de hacer cosas buenas con mucha plata, a nosotros los países de Centroamérica nos cuesta invertir. Lo mismo está haciendo Estados Unidos, no fue al Mundial pasado, pero han hecho proceso, han mejorado a los muchachos, económicamente han invertido en cancha, viajes, amistosos, ellos tienen ese privilegio”, añadió.

También señaló que a los fanáticos mexicanos no les gusta los entrenadores extranjeros y por eso a la primera piden su ‘cabeza’.

“México tiene un futbol interno excelente, canchas excelentes, lo que pasa es que, con el respeto que se merecen, al mexicano no le gusta ningún técnico extranjero. Osorio en la eliminatoria pasada, hacía ya cinco fechas que tenía clasificada a la selección, tiene un récord y no les gustó tampoco. México nunca se ha quedado afuera, la zona no está fácil, todo está muy apretado”, mencionó Bolillo.

Por último, Hernán Darío habló sobre la situación de Honduras, pues están eliminados de esta Copa del Mundo y expresó que también se vive presión dentro de la catracha.

“La hay (presión), la gente me está pidiendo la cabeza con años atrás de problemas, llevan dos eliminatorias que no van al Mundial, hay una desesperación, la gente quiere ganar y formar. Ahora no estamos para ganar, estamos tratando de formar, de tener un estilo, una idea, tener una identidad.

“Aquí la presión es: los jugadores no sirven y el entrenador está a cargo. Yo llevo 20 entrenamientos, tengo contrato hasta 2026, los futbolistas adquieren seguridad cuando hay respaldo de su técnico y se la van a jugar por su técnico, pero cuando cambian de técnico a cada rato los jugadores pierden seguridad. Si yo salgo va a venir otro con el mismo pleito.

“En México en todos los partidos se echan al Tata Martino y está clasificado, entonces el futbolista por quién se la va a jugar. Hay que apoyar al técnico para que el futbolista tenga confianza, crea en el proyecto y sean seguros. Esa cambiadera de técnicos cambia procesos, yo inicié hace unos meses, no he ganado y dicen que es mi culpa la eliminatoria, ese pleito no me lo voy a tragar yo, eso no es por mí”, finalizó.

