Jaime Lozano confía haber corregido las recientes fallas previo al inicio de Copa América

El Tricolor va a debutar en la Copa América con toda la intención de jugar como disputaron el partido ante Brasil; Jaime Lozano aseguró en conferencia de prensa que corrigieron las fallas de las últimas derrotas y que esperan poder iniciar con el pie derecho el torneo continental.

“Evidentemente es lo que no tienen en México y en gran parte del mundo, hay muy poco tiempo para trabajar, hay veces que tienes un solo día para competir y ganar en este caso. Lo hemos aprovechado, buscado y lo hablamos en su momento, cuando fue el partido con Uruguay, con Brasil, había puntos importantes a trabajar, hemos tratado de priorizar las cosas que sabemos que nos pueden dar puntos y victorias, y esperemos que mañana hagamos un buen partido, de base lo que hicimos contra Brasil, sobre todo, que esa sea una buena base para lo que viene en estos próximos tres partidos”, explicó el estratega.

Respecto al año que recientemente cumplió en el banquillo nacional, Lozano no negó que se siente en el mejor lugar para trabajar y espera poder reflejar ese entusiasmo en la cancha con resultados.

“La emoción, la ilusión, pasa rapidísimo, ya un año, y nada, obviamente tiene un sabor especial estar aquí este verano, pero siempre creo que no hay lugar mejor para estar, así lo siento. Cada que estoy aquí, cada día que pasa, no hay lugar mejor como técnico mexicano que donde me toca estar ahora y tratar de aprovechar este momento y, en la medida de lo posible, disfrutarlo”, comentó Lozano.

