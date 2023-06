Villacampa previo a Ida de Final ante Pachuca: 'Llegamos con el tanque lleno de ilusiones'

Ángel Villacampa, técnico del América, consideró que su vasta experiencia como entrenador no va a influir en la Final de la Liga MX Femenil, pues dijo que el título se lo va a llevar el equipo que más acierte durante la serie; sin embargo, cree que sus jugadoras llegan bien preparadas y en condiciones para afrontar este compromiso.

“Yo creo que en la Final ya no tiene mucho que ver el tema de la experiencia, cualquier detalle, cualquier situación, es posible que el equipo que menos falla, el que más acierta es el que consiga el resultado.

"Lo más importante es llegar con las condiciones y nosotros llegamos con las condiciones, quizá no con las jugadoras que hubiéramos querido, pero si con el tanque lleno de ilusiones y de todo lo que llevamos preparando para vivir este momento”, declaró el técnico español.

Villacampa destacó el hecho de que las Águilas estén en la Final, pues recordó que vivieron un torneo muy complicado entre lesiones y bajas que obligaron al equipo a reinventarse.

“La verdad que no ha sido un torneo fácil porque comenzamos con una propuesta, y esa propuesta la verdad que se nos cayó en la Jornada 7 y tienes que reinventarte, tienes que adaptarte.

“Yo creo que, más que resiliencia es adaptabilidad, adaptarte a las situaciones que van sucediendo, por supuesto es la gestión del día a día, esa gestión siempre existe porque en una temporada hay jugadoras que juegan más, y jugadoras que juegan menos. Yo considero que forma parte del futbol, este torneo entre lesiones, y con jugadoras como Scarlet (Camberos) y su salida, nos ha tocado y reinventarnos de la primera propuesta”, comentó.

Las lesiones no han soltado a las de Coapa, motivo por el que el estratega ibérico confirmó que Alison González no verá acción para el duelo de Ida, pero a la vez señaló que Katty Martínez regresó a la convocatoria.

“En cuanto al tema de lesionadas, la verdad que Alison no puede estar porque utilizamos la tarjeta azul, es obvio que mañana (hoy) nos gane la partida, es verdad que Sabrina (Enciso) incluso Katty, quien hace nada, no podía ni brincar, no podía ni correr, ahora la volvemos a recuperar y por eso entra en la convocatoria y eso es una buena noticia que podamos ir incorporando jugadoras”, sentenció.

