Scarlett Camberos y Alicia Cervantes, las grandes ausentes del Clásico Nacional en la Liga MX Femenil

La edición número 16 del Clásico Femenil que se celebrará hoy en el Estadio Azteca tendrá dos ausencias muy sensibles: Scarlett Camberos, quien se fue de México tras ser víctima de acoso, y Alicia Cervantes, goleadora rojiblanca quien se perderá este duelo por lesión.

Además de haberse despedido de Camberos, las Águilas no tendrán en su convocatoria a Kiana Palacios y Nicolette Hernández, ambas bajas por lesión. Así lo confirmó Ángel Villacampa, quien explicó la situación de sus dos elementos.

“'Nicky' (Hernández) tiene arrastrando una lesión muscular, la lleva arrastrando desde Selección al igual que Kiana, pero con Nicky pudimos contar con ella en el partido contra Pachuca, y algunos minutos contra Angel City, pero es verdad que venía arrastrando esa molestia y al final tuvo que parar y será la baja para mañana (hoy)”, dijo el estratega español previo al Clásico Nacional.

Pero no todo son malas noticias para las de Coapa, pues Villacampa también confirmó que Alison González sí tendrá minutos ante las tapatías, aunque no arrancará como titular, pues viene saliendo de una larga lesión.

“Para nosotros es muy importante Alison, y lo que no pretendemos es forzar situaciones para perderla más tiempo. El otro día pudo jugar sus 15, 20 minutos y seguramente en este partido porque es una jugadora que tiene gol, que ataca bien, pero lo que no queremos es ingresarla al terreno, meterle presión, ella tiene sus tiempos y si es verdad que mañana (hoy) nos tiene que echar la mano en el transcurso del partido”, sentenció.

Por su parte, al Rebaño Sagrado no le quita el sueño perder el invicto ante el América, pues de acuerdo con su técnico, Juan Pablo Alfaro, su equipo se enfoca en el día a día y en su rival en turno, que en este caso es el América.

“Nosotros no nos enfocamos en el invicto, nos enfocamos en el siguiente partido que en este caso es de mañana, pero se puede romper en cualquier momento y no nos fijamos en eso, nos fijamos en mejorar semana a semana, nosotros no estamos obsesionados ni con el primer lugar, ni con el invicto”, dijo Alfaro.

