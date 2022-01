Sarah Luebbert: 'Yo decidí quedarme en América Femenil'

Una de las noticias que más le gustó al americanismo fue la permanencia de Sarah Luebbert en el equipo; sin embargo, pocos saben que la decisión de no volver al Chicago Red Stars fue de la propia futbolista estadounidense quien tuvo la última palabra en la extensión del contrato.

"Chicago Red Stars me ha apoyado en todo momento en esta etapa, ellos me dieron la oportunidad de que yo tomara la decisión, y creo que lo mejor era extender mi contrato aquí, estoy agradecida con el apoyo que me brindaron", declaró la jugadora en entrevista con RÉCORD.

Sarah se ganó el cariño de la afición en la Liguilla donde se hizo presente con anotaciones ante Guadalajara en Cuartos de Final y posteriormente contra Tigres en la Semifinal, razón por la cual se siente con el compromiso de seguir ofreciendo destacadas actuaciones.

"Yo estoy muy agradecida con el apoyo que he recibido de los aficionados, yo quiero ofrecer mi mejor versión y jugar para ellos, eso me tiene muy emocionada, yo solo quiero jugar mejor", confirmó la delantera.

"Estoy muy agradecida por el apoyo que nos dio la afición el torneo pasado, espero verlos a todos en este nuevo campeonato", añadió.

Respecto a los fichajes que la directiva trajo para esta campaña, Lubbert aseguró sentirse entusiasmada por poder jugar con ellas.

"Me siento emocionada por todas las compañeras que llegaron, estoy feliz por jugar con ellas, pero lo que importa es lo que hagamos dentro de la cancha, creo que tenemos que enfocarnos, entrenar fuerte y ofrecer nuestra mejor versión", finalizó Sarah Luebbert.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: PUMAS INICIÓ CON EL PIE DERECHO EL CL 2022 CON VICTORIA SOBRE LEÓN