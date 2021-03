Rebeca Bernal: 'No exigimos ganar como Gignac, pero sí lo justo para vivir'

El futbol femenil en México ha avanzado, pero las jugadoras siguen sin percibir sueldos que les permitan tener una mejor calidad de vida, y así lo dijo Rebeca Bernal, defensa central y capitana de Rayadas, quien dejó claro que las futbolistas no pretenden sueldos como las figuras de la Liga MX, pero sí algo justo.

“No exigimos que ganemos como Gignac o como los mejores jugadores del país, sino que ganemos lo que merecemos para vivir, no queremos los millones, pero un sueldo justo.

“Soy una jugadora afortunada por mi situación, siempre voy a estar con ellas. Estoy consciente de que no en todos los equipos es igual, es importante que hagamos fuerza para que se iguale en todos los equipos porque no es justo que compañeras ganen el sueldo que ganan porque no es suficiente para vivir”, dijo a RÉCORD la líder de las Rayadas, quien reiteró su inconformidad ante la situación económica que viven muchas de las jugadoras.

“Se siente feo que compañeras de profesión estén en esa situación porque no es justo para ninguna persona que se viva en esas condiciones", agregó.

Asimismo, la defensa del Monterrey, reprobó el hecho de que las jugadoras de la Liga MX Femenil tengan que preocuparse por el acoso que muchas han padecido e incluso han denunciado públicamente, y no se concentren únicamente en jugar.

“Cada vez estamos más expuestas a este tipo de situaciones desafortunadamente, hay que concientizar a nuestra sociedad, lo bueno es que los clubes han respaldado a las jugadoras que han vivido esta situación porque lo que menos queremos es eso, lo que queremos es concentrarnos al cien por ciento en la cancha y esto inquieta”, indicó.

