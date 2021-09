Pumas Femenil: Marlyn Campa, la apasionada por entrenar niños

El futbol es la vida de Marlyn Campa, pero también tiene otra pasión: entrenar niños pequeños, incluso lo hizo durante cuatro años de su vida, mientras vivió en Houston, donde entrenó niños de todas las edades y le gustaría seguirlo haciendo.

“Tengo mi licencia para ser coach para ser ‘profe’, tengo una licencia de FIFA y en Houston en un programa de niños de dos a ocho años y se les va enseñando cosas fundamentales de futbol. Me encantan los niños, parece que no tengo mucha paciencia, pero con los niños sí tengo mucha y me encantan.

“Tuve clases con 14 niños y había siete clases al día, y de todos recuerdo sus nombres. También tuve chicos de 18 años, y uno de mis grupos de 10 a 12 años clasificó y ganó en el estado. Es algo que me apasiona mucho, yo creo que después del futbol ahí hay algo; hay papás que todavía me escriben para que les ayude”, dijo a RÉCORD.

Incluso, ‘Marz’ reveló que le gustaría en un futuro ser entrenadora de un primer equipo, incluso confesó que actualmente en Pumas a veces le da su opinión a jugadoras y cuerpo técnico.

“No lo descarto, sí me gusta mucho, mis compañeras o Karina (la entrenadora) podrán decirlo que a veces digo más de lo que debo, pero sí me gusta y a lo mejor sí en un futuro, pero ahorita sigo usando las piernas que todavía me quedan”, expresó.

