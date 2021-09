Pumas Femenil: Marlyn Campa, al borde del llanto tras jugar junto a su hermana

La del pasado lunes fue una noche de ensuelo para Marlyn Campa. Y es que la jugadora de Pumas anotó dos de los tres goles con los que vencieron (3-0) a las Bravas de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario ante su afición, pero sobre todo, fue un momento importante por el debut de su hermana Ana, y aunque sus padres no pudieron presenciar el partido, pues viven en Estados Unidos, no dejó de ser una experiencia que incluso, a Marlyn la llevó a las lágrimas.

“La verdad que lo más emocionante para mí, personalmente es que debutó mi hermana y estar junto a ella en la cancha, me dio mucha emoción poder vivir eso y haber aportado a mi equipo con los goles y que ganamos porque es algo que estaba necesitando el equipo, porque de tres en tres no podremos meter a la Liguilla.

“Estaba muy emocionada, son de los momentos mejores futbolísticamente que he tenido. Yo no soy una persona que llora mucho y en ese momento sí quería llorar un poco, todo se dio en su lugar. Mis papás desde allá nos apoyan y mis amigas nos mandan videos cuando ven los partidos y mi mamá está grite y grite; el lunes no lo pudieron ver completo, pero estaban todos muy felices y yo más porque entró mi hermana”, dijo a RÉCORD.

En la familia Campa el futbol es una tradición, pues no sólo ‘Marz’ y Ana juegan, pero además del deporte, sus padres le han inculcado el valor de trabajo, ya que hace años emigraron de México a Estados Unidos para buscar una vida mejor.

“El futbol es de familia, mis tíos juegan, hasta mi mamá, todos jugábamos en unas canchitas de tierra, y como yo soy la mayor, yo creo que les abrí las puertas a mis hermanas porque la más chica también juegan y es contención.

“Mis papás llegaron primero a Los Ángeles donde nací; mi mamá es de Michoacán y mi papá de Durango, y estamos agradecidos porque todos sus hijos (ella y sus tres hermanos) hemos ido al colegio y nos hemos graduado. Mis papás hicieron mucho para darnos la oportunidad”, señaló.

