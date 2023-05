Pumas Femenil llegará con motivación para conseguir su pase a Liguilla ante San Luis

Pumas femenil llegará motivada al duelo ante el Atlético de San Luis por el buen momento que atraviesan con nueve juegos consecutivos; además, de que este juego será clave para mantener sus aspiraciones a clasificar a la Liguilla en la Liga MX Femenil.

"La verdad es que estos dos triunfos y venir de una serie de partidos donde no hemos perdido nos tiene anímicamente muy bien y sobre todo muy unidas. Sabemos que estamos a dos partidos de poder meternos a la liguilla, nosotros vamos a hacer lo que está en nuestras manos, que es ganar los dos partidos que nos toca, más adelante si se nos dan las cosas estamos con la total disposición para entrar a la liguilla y que venga lo mejor", sentenció Lucia Rodríguez.

Actualmente, el equipo universitario no depende de sí mismas, ya que deben de esperar a que Juárez y Toluca tengan algún tropiezo para poder colarse a la siguiente etapa del torneo. Respecto a esta situación, Melany Villeda señaló que en la institución felina siempre tienen en sus metes el calificar, por lo que van a pelear por ese objetivo: "Siendo Pumas siempre queremos estar en ella (la liguilla) siempre es nuestro objetivo, pelear por más y siempre tenemos que estar. Siempre está en nuestra mente, querer calificar y querer más".

Esta mentalidad de siempre pelear por más viene desde el entrenador, ya que Jhonathan Lazcano les pide no desistir y seguir creyendo las uñas en las otras: "Bueno, prácticamente en todo, nos hace mucho énfasis en jugar hacia adelante y no retroceder para que no le sea tan fácil al equipo rival el presionar no hay que desistir, hay que seguir creyendo y siempre jugar para adelante", comentó Villeda.

Finalmente, la arquera mexicana dejo clara que a pesar de que las estadísticas las favorezcan, dentro del terreno de juego puede pasar cualquier cosa: "A la hora del partido termina siendo distinto, no hay que confiarnos de esas estadísticas y no llegar relajadas. Creo que ese es el enfoque, llegar conscientes de que a la hora del juego, pues con todo y no viendo ese tipo de estadísticas que al final solo son estadísticas".

