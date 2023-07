Pumas Femenil gana, gusta y golea frente a las Rojinegras del Atlas

Festival del goles. Pumas Femenil sumó sus primeros puntos del Apertura 2023 al imponerse 4-1 a Atlas en el Estadio Olímpico Universitario. Las universitarias no marcaban cuatro tantos en CU desde la jornada 7 del torneo pasado.

Dos minutos fueron más que suficientes para que las dirigidas por Jonathan Lazcano demostrarán sus ganas de sumar sus primeros puntos del torneo. Dinora Garza aprovechó un mal rechace por parte de la defensiva rojinegra para sacar un disparo desde las afueras del área, la esférica logró esquivar la multitud de jugadoras que se encuentran frente a la portería para posteriormente ingresar pegada al poste derecho.

Ya con el 1 a 0 a su favor, parecía que las universitarias tendrían el dominio total del encuentro; sin embargo, el cuadro tapatío puso la igualdad al minuto 6'. Fabiola Ibarra ingresó al área grande para mandar un centro al segundo poste el cual fue rematado por Maritza Maldonado ante una portería totalmente vacía.

Esta situación no desanimó a las locales y más tarde en el encuentro retomaron la ventaja con un tiro desde los once pasos. Marylin Díaz fue la encargada de tomar la esférica y cobrar la falta al costado derecho. En esta ocasión las del Pedregal no bajaron el ritmo y al minuto 30', Dania Padilla sacó un disparo desde tres cuartos de cancha que terminó por ingresar a la portería a pesar de que Camila Haro tocó el balón.

Para la segunda parte, Pumas se mantuvo enfocada al ataque y al 56' aumentó la diferencia en el marcador. Paola Chavero aprovechó un error de Norma Hernández que la dejó con la pelota frente a la portería. La dorsal 13 no dudó y sacó un disparo que techó a la arquera rival para poner el 4-1.

