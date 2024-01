Pachuca Femenil se despide de Jenni Hermoso y se perfila para llegar a Tigres

Se va. Pachuca Femenil se despidió de la delantera española Jenni Hermoso, quien llegó procedente de Barcelona en 2022. A través de redes sociales, las Tuzas dieron a conocer que la española no continuará en el equipo para el Clausura 2024.

"Volvimos realidad el sueño de traerte a México, nos regalaste de tu magia en cada partido, cada grito de gol nos llenó de ilusión. Gracias por defender con pasión nuestro escudo. ¡Gracias campeona, Gracias Jenni! Mucho éxito", se expresó en el video.

La delantera campeona del mundo con España se perfila para llegar a Tigres Femenil, sin embargo, también cuenta con ofertas de Angel City FC y del Bay FC, ambos equipos de la NWSL.

En esta pelea por hacerse los servicios de la futbolista española, también estarían incluidos el Real Madrid y el Atlético de Madrid, los cuales también estarían presentando una oferta bastante tentadora para Jennifer Hermoso.

Cabe destacar que las vigentes campeonas aún tienen una plaza de extranjera libre, por lo que podrían inscribir a Jennifer Hermoso sin problemas; sin embargo, el equipo se estaría llenando de atacantes con la reciente incorporación de Alison González y Thembi Kgatlana.

JENNI SE DESPIDIÓ DE PACHUCA CON EMOTIVO MENSAJE

Mediante sus redes sociales, Jenni Hermoso también se despidió de Pachuca con un emotivo mensaje. En su despedida, la española agradeció al cuerpo técnico, compañeras, afición, a todo el staff de Tuzas e hizo mención honorífica para Jesús y Armando Martínez, por invitarla a formar parte del equipo durante 18 meses.

“Una de las mejores decisiones que tomé en vida. Me faltarían palabras para describir estos 18 meses, para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí desde el primer día que llegué. Gracias a todas mis compañeras, que muchas serán mis amigas para siempre. Gracias al cuerpo técnico, staff y directiva que siempre me hizo sentir como en casa. Especial agradecimiento a Armando, Jesús y sobre todo a Martín por creer en mí e invitarme a vivir este proyecto. Gracias a vosotros y a la comunidad que habéis construido hoy estoy enamorada de este maravilloso país. Llevaré con mucho orgullo haber sido campeona del mundo mientras vestía la camiseta de Pachuca. A todos los fans y a la familia tuza, mi mayor admiración. Me llevo muchísimos recuerdos que siempre estarán conmigo. GRACIAS”, expresó la Campeona del Mundo con España en sus redes.

