Milagros Martínez, nueva DT de Bravas: 'México está consiguiendo espacios que Europa no'

Milagros Martínez es oficialmente ya nueva entrenadora de FC Juárez. La española de 37 años e histórica, pues fue la primera mujer en entrenar a un equipo varonil en Japón (Suzuka Point), explicó porqué aceptó la propuesta de tomar las riendas de las Bravas.

"Creo que la liga ahora mismo a nivel mundial es de las más visibles y de las que más accesibles y bueno, yo después de pensarlo mucho, de ver videos de los partidos y analizar un poco el proyecto que me comentaron, que era un proyecto que podía salir adelante, con un gran futuro yo creo que prometedor y un poquito fue eso lo que me motivo pues a lanzarme, a coger un avión y estar aquí", dijo durante su presentación, al tiempo en que acotó que, pese al poco tiempo de nacimiento de la Liga MX Femenil hay situaciones mejores incluso que en el futbol femenil europeo.

"En poco tiempo se van a poder comparar con ellas. Las bases se están sembrando, y se están consiguiendo cosas aquí que en Europa no se hacen, como jugar en los estadios de Primera División. Hay cosas que aquí se han hecho muy bien, son de las cosas que más me motivan para venir aquí", dijo.

'Mila' Martínez, quien fue presentada oficialmente por Miguel Garza, presidente de FC Juárez, dijo el motivo por el que se siente identificada con la esencia de su nuevo equipo.

"Lo comentaba con Miguel, me siento un poco brava, mi forma de ser es un poco como el equipo, tengo carácter, me fui sola a Japón, me vine sola a México. Que las mujeres de México, igual que en Japón, sientan orgullo de ver que una mujer se planta y pueda hacer un trabajo que históricamente ha estado dedicado a los hombres", indicó.

