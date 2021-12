Liga MX Femenil: En Tigres Femenil aspira a ser llamadas 'Campeonísimas'

Tigres Femenil sueña con que se les reconozca como ‘Campeonísimas’. Para el entrenador felino, Roberto Medina, esperan que las actuaciones y los títulos posicionen a las ‘Amazonas’ como las referentes del balompié femenil en México y se puedan ganar ese mote histórico.

“Sería muy presuntuoso que nosotros pidiésemos eso. Eso se va ganando, ese respeto, ese reconocimiento simple y sencillamente con seguir día con día esforzándose, ganando y ganando partidos, buscando una mejora continua. Eso será o vendrá solo, no hay que estarlo pidiendo y habrá quien sepa dar ese reconocimiento”, detalló en charla con RÉCORD.

Lejos de sentirse incómodo por el crecimiento de sus adversarios, el estratega del cuadro felino considera benéfico el incremento de nivel de varios equipos, donde sobresale Rayadas, su rival en esta Final, además de otras escuadras.

“Sin duda nuestro clásico, ha sido Rayadas. He visto un avance muy bueno en toda la Liga en general, un crecimiento maravilloso, es bonito ver cómo van aprendiendo la parte táctica, cómo van mejorando físicamente todos los equipos. Entre esos hay que darle su reconocimiento a Chivas, que incluso con gente muy joven está dando de qué hablar".

“Por ahí Santos, hay que darle sus aplausos porque manteniendo un plantel que tiene mucha energía, garra y deseos de trascender, está compitiendo muy bien”, puntualizó.

Pese a que Tigres es el equipo más dominante en estos primeros años de Liga MX Femenil, Medina no quiere plantearse el cómo será la institución en cinco años más, ya que prefiere enfocarse en seguir conquistando logros en la actualidad.

“Se me hace un plazo muy largo. Para ser sincero, no estoy pensando todavía tan allá. Trato de vivir el día, entendiendo que hoy es el más importante. Trato de que todos los días crezcamos en algo, buscar mi autocrítica, cómo salió mi práctica, qué tan exigente fui, qué dejé pasar, qué no.

“Sin duda ilusión de seguir poniendo metas altas, esas sí la tenemos, si pensáramos a proyección, pensar que este equipo pudiera el día de mañana tener una competencia internacional y que pueden ser un equipo competitivo. Nos siguen costando los partidos internacionales y ya lo vivimos con lo que nos pasó hace unos meses. Como reto está ese, cómo crecer para un equipo que pueda competir en la parte internacional”, culminó el estratega.

