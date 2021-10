Kiana Palacios: 'América 'obligó' a mi familia a cambiar de equipo'

Después de recuperse de una lesión en el juego ante Pachuca Femenil, Kiana Palacios retornó con el América para la Jornada 10 en el duelo ante Mazatlán y está lista para jugar el Clásico Capitalino ante Cruz Azul.

Y previo a enfrentar a La Máquina, el refuerzo de las Águilas para el Apertura 2021, reveló como cambio su entorno familiar debido a su llegada al Nido de Coapa.

"El que es súper fan de Chivas es mi abuelito y también es súper fan mío y cuando le dije que iba a América me dijo ‘ay no, América no’, pero luego me dijo que me iba a apoyar con la decisión que tomara y con eso vine al América porque me hablaban muy bien del club. Él ya casi se va a poner una playera del América, la voy a poner en Instagram, me dijeron cuando fui a casa hace dos semanas que ahora toda mi familia le va al América", confesó Palacios en entrevista con TUDN.

La delantera está disfrutando su primera temporada en el futbol mexicano después de jugar en Estados Unidos y España.

"Yo no sabía que íbamos a jugar en el Azteca cada partido, es que es muy cool pensar que mi casa para jugar es el Azteca y mucha gente no puede decir eso, el nivel de México está creciendo mucho, antes estaba creciendo poco a poco y ya la gente está poniendo más atención al futbol femenil y con eso está creciendo el nivel, trayendo extranjeras se está haciendo mejor", sentenció Kiana Palacios.

