Jennifer Hermoso: La española dio las razones del porqué llegó a Pachuca

Jennifer Hermoso, nueva futbolista de las Tuzas del Pachuca, expresó las razones por las qué decidió llegar a Pachuca y al futbol mexicano, a un año del Mundial Femenil.

Hermoso explicó que muchas personas en España la cuestionaban sobre su llegada al futbol de la Liga MX Femenil después de haber militado en uno de los cuadros más poderosos del mundo como el Barcelona.

En entrevista con Fox Sports, la española destacó que los Tuzos cuentan con unas instalaciones que cualquer club del primer mundo les envidiaría sin duda.

"Mucha gente en España me había preguntado cómo había afectado esta propuesta, cómo después de haber jugado en una de las ligas más fuertes, en un equipo muy fuerte como Barcelona había decidido venir aquí, pero lo que la gente no sabe, no es consciente de todo lo que rodea a Pachuca, unas instalaciones que honestamente en muy pocos lados hay y soy una privilegiada de poder estar hoy aquí", dijo Hermoso.

La futbolista española argumentó que otra de las razones fue que va a tener la oportunidad de jugar con alguien que también fue pichichi en España como Charlyn Corral.

Si bien no coincidieron en España, ahora en México tendrán la oportunidad de jugar juntas y eso es algo que ilusiona a Jennifer Hermoso, quien sumó cinco pichichis en la Liga Iberdrola.

"ES UN PLACER ESTAR EN ESTA FAMILIA" Jenni Hermoso, ¡PALABRAS EN EXCLUSIVA con @MonicaArredondo! La bomba de Tuzas...#FOXGolMéxico pic.twitter.com/t5U9BBnVkn — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 25, 2022

