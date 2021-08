Cruz Azul Femenil: Michelle Montero, agradecida con la Máquina por darle 'todo'

Michelle Montero se convirtió en la primera jugadora extranjera de Cruz Azul Femenil y recordó de todo lo que vivió en el futbol de Israel con los conflictos bélicos que vivió el país cuando jugaba en dicho país.

"Al principio todo fue muy bonito, todo iba muy bien, hasta que... yo respeto la religión, pero había días que no entrenábamos, a veces cuatro días, a veces tres días. Eso me afectó mucho físicamente y no solamente eso, también estuvimos una semana y media metidas en la casa porque no podíamos salir por lo que pasó entre Gaza e Israel.

"Todos los días eran bombardeos, todos los días teníamos que ir a la zona segura, era ocho veces al día tal vez y teníamos que irnos a la zona seguro, no podíamos salir, no podíamos hacer nada y me perjudicó mucho", comentó para TUDN.

Así mismo, Michelle se mostró agradecida por todas las facilidades que le brinda Cruz Azul pues mencionó que el "sueño de cada una de nosotras (jugadoras) como mujeres es vivir de esto".

"Todo esto que está acá es tan increíble, solamente el hecho de que para mí nos den todo, porque no he tenido todo esto que me dan. Acá me dan la comida, nos dejan estar acá en la institución, nos dan gimnasio, podemos ir cuando queramos, la casa club, son muchas cosas que otras personas no ven y yo estoy demasiado feliz porque siento que me están dando todo", agregó Montero.

