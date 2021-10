Chore Mejía sobre castigo a Soto y Jaramillo: 'Cuando vuelvan se partirán el alma'

Rubí Soto y Carolina Jaramillo fueron separadas del primer equipo femenil de Chivas porque violaron el reglamento interno y se perderán los partidos contra América y Tigres. Edgar Mejía está seguro de que Rubí Soto y Carolina Jaramillo están entrenando bien con la Sub-17 y dijo que volverán para encarar la recta final del Apertura 2021.

“Al final todos somos seres humanos y estamos expuestos a muchas cosas. Sé que se partirán el alma cuando vuelvan. No queremos dar un mensaje de que aquí se sanciona. Es algo muy interno, siempre se polariza y hay comparaciones, pero no estamos en esa línea”, mencionó.

“Lo hablamos en corto, recibieron las indicaciones y están trabajando bien. No les quitamos el ojo. No pierden los privilegios. Estarán allá unos días y después se reintegrarán”, agregó.

Edgar Mejía confía en las otras jugadoras del Rebaño Sagrado y espera ganarle a las Águilas y al representativo de la UANL.

“Sería un mal guía si me preocupara por no tener a dos jugadoras, eso significaría que no confío en las otras. Todas las jugadoras de mi equipo están bien entrenadas y capacitadas. Hay maneras de compensar la falta de experiencia”, aseveró.

CLÁSICO CON INTENSIDAD

Edgar Mejía cree que los partidos entre Chivas y América siempre se juegan con mucha intensidad, sin importar la rama o la categoría, pues al final de cuentas es un Clásico Nacional. “Yo lo tomo igual. Es la misma exigencia, se debe luchar a morir. Es el partido más importante y nadie se lo quiere perder. Hay que esforzarse y dar todo por el equipo”, mencionó y aseguró tener la clave para conseguir la victoria: “Si las jugadoras se preocupan por brincar por sus compañeras, creo que se podrá marcar diferencia a favor”, agregó.

Además, el ‘Chore’ habló sobre la exigencia que hay en el Guadalajara: “Hemos intentado ser congruentes en todos los aspectos, más allá de lo que se pueda especular. Hemos sido a rajatabla con todo. Si queremos tener a mejor equipo del continente, debemos tener estándares de nivel mundial. Las jugadoras se reincorporarán en su momento”, finalizó.

