Las grandes actuaciones de Ana Gaby Paz en la portería de Atlas, han sido la base para que se convirtiera en un pilar muy importante para el entrenador Fernando Samayoa. Sin embargo, en sus inicios como jugadora se desempeñaba como delantera.

"La realidad es que yo no elegí cambiarme de posición, yo estaba muy chica cuando me pusieron en la portería tenía como nueve o 10 años más o menos, y yo en ese momento todavía no era tan consciente de la importancia de la posición (portera). Yo lo hacía por inercia, no me daba miedo el balón y ya conforme iban pasando los años empecé a ir más arriba en nivel", aseguró la guardameta en entrevista con RÉCORD.

Sin embargo, aunque a las de La Academia se les ha negado la oportunidad de conquistar el título de la Liga MX, Ana Gaby Paz está consciente del gran peso que tiene cuidar la meta, quien ya lleva un largo recorrido en esta posición.

"Me refiero desde jugar un torneo universitario a después jugar un Mundial. Ahí es cuando te vas dando cuenta que la posición de la portería, es una posición que requiere de mucha frialdad, de tener la piel gruesa, de aguantar críticas, de aguantar todo tipo de cosas porque como todo el mundo lo comenta y los sabe el portero puede ser héroe o villano, en un mismo partido puede ser ambos", sentenció.

Sin embargo, tras pasar de jugar en el ataque a estar bajo los tres palos, la rojinegra sabe de las responsabilidades que tiene al estar en este puesto, el cual la ha hecho crecer personal y profesionalmente.

"No me arrepiento de cómo fueron las cosas. Al contrario si no me hubieran puesto en la posición de la portería quién sabe sí estaríamos ahorita platicando. Es algo que yo he ido trajando con el paso del tiempo, cada vez me toca tomar más responsabilidad, cada vez mi carrera ha ido aumentando, también mis metas personales, entonces es un reto importante para mi. Es una posición que me gusta mucho y estoy trabajando para ser mejor cada día y no quedarme en donde estoy ahora, si no seguir creciendo", concluyó.

