Chivas Femenil se enfrentará a las Bravas en duelo de invictas en la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil prepara un duelo de invictas. Chivas tiene la encomienda de mantener su paso perfecto para acercarse al liderato de la clasificación, pero para conseguirlo deberán vencer a un sorpresivo FC Juárez que solo ha sumado de a tres en lo que va del torneo.

No importa si es en casa o fuera de ella, el Rebaño Sagrado ha sabido imponerse ante cualquier rival. Ya lo hicieron ante Pumas, Necaxa y Santos Laguna, ahora buscan repetir la dosis ante las fronterizas.

Este enfrentamiento tendrá una baja importante para las rojiblancas, quienes no podrán disponer de su histórica goleadora Alicia Cervantes, sin embargo, la delantera Gabriela Valenzuela regresará a la lista de las 20 jugadoras elegibles que convocó Juan Pablo Alfaro.

Y aunque no tendrán a ‘Licha’, el chiverío cuenta con un historial bastante favorable frente a las Bravas, principalmente al jugar en condición de locales: de los tres partidos que ambas escuadras han protagonizado, Chivas no ha probado derrota al registrar dos triunfos y un empate.

Por su parte, las fronterizas harán hasta lo imposible por mantener el paso firme con el que arrancaron el semestre y que las tiene como terceras de la liga, con todo y una histórica goleada frente al Mazatlán, por lo que, ambas escuadras se presentan en igualdad de condiciones, prometiendo un intenso espectáculo para sus espectadores.

PARTIDOS DE LUNES EN LA LIGA MX FEMENIL

Necaxa vs. América 17:00 hrs.

Tigres vs. Toluca 19:00 hrs.

Necaxa vs. Cruz Azul 21:00 hrs.

Chivas vs. Juárez 21:05 hrs.

