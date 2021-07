Chivas Femenil: Las rojiblancas se ponen como objetivo regresar a la Final

En Chivas Femenil decretaron que regresarán a la Final de este Apertura 2021. Tras caer en el duelo por el campeonato contra Tigres hace unos meses, la plantilla rojiblanca se reunió, cerró filas y se fijaron la meta de volver a jugar el partido por el título.

“Eso es algo que en lo personal me marcó demasiado, también fue mi primera Final, fue algo único, especial. Sí dolió, pero me quedó marcado por el cómo terminamos, jamás me había pasado que estás en una Final, pierdes y que el equipo se haya juntado a decir ‘no pasa nada, cabeza arriba, hicimos un gran torneo’ y comprometernos desde ese momento a seguir entrenando fuerte para poder lograr otra Final.

“Eso me quedó muy marcado y eso ayudó tanto a mis compañeras y a mí que, regresando del descanso, para pretemporada íbamos a llegar con todo. Eso nos ayudó mucho, porque ya estamos con el objetivo de que queremos volver a estar ahí, en una Final, pero para eso debemos ir partido tras partido, mejorando ciertas cosas que en la Final nos pasaron”, reveló Miriam Castillo en conferencia.

Sin embargo, saben que para alcanzar dicha meta es necesario ir avanzando jornada tras jornada, aunque en el Guadalajara prometen que siempre brindarán el máximo de sus capacidades para seguir atrayendo aficionados al balompié femenil.

“Es bonito ilusionarse con estar en una Final, pero es tener presente el objetivo final que es trabajarlo poco a poco, partido tras partido para seguir transmitiendo esa pasión de lo que es Chivas.

“Estamos aportando esa pasión, lo que es Chivas Femenil y se siente bonito que se estén cumpliendo los objetivos. Solamente puedo decir que cada partido vamos a seguir poniendo hasta lo último que tengamos, vamos a jugar siempre al 100 y en eso nunca le vamos a quedar mal a la gente”, concluyó Castillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: CHIVAS GOLEÓ A ATLÉTICO DE SAN LUIS EN SU DEBUT EN EL APERTURA 2021