Chivas Femenil: Karol Bernal, emocionada por volver a Monterrey para jugar vs Rayadas

Chivas se prepara para enfrentar el próximo lunes a Monterrey, que ha ganado todos sus partidos como local en el Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

Karol Bernal volverá al Gigante de Acero pero ahora como jugadora del Rebaño Sagrado y no de las Rayadas.

A la defensora del cuatro tapatío le emociona volver a dicho inmueble y enfrentar a sus excompañeras: "La verdad es que me siento muy contenta, me emociono y me llena regresar. Estuve muchos años con ellas y enfrentarlas me motiva mucho", mencionó.

"Sí me emociona regresar al equipo en el que debuté y llegué como una jugadora amateur y me volví profesional. Yo creo que me recibirán bien porque siempre di lo máximo allá, tengo contacto con algunas y siempre hablan bien conmigo", añadió.

Karol Bernal no tuvo mucha actividad durante el torneo pasado, pero no se desesperó, siguió trabajando y no tardó en ganarse la confianza de su entrenador Edgar Mejía.

"Me ha costado mucho. Sí fue difícil al principio, pero me supieron llevar y guiar. Se me está dando este torneo, me acoplé más y lo estoy aprovechando al máximo. Se me están dando las cosas y se refleja en la cancha", finalizó.

Chivas está en el cuarto lugar de la tabla con 30 puntos y, si gana, podría pasar al tercer puesto, dependiendo de lo que haga esta tarde Santos Laguna contra Querétaro.

Monterrey se mantendrá en el segundo puesto de la clasificación, independientemente de lo que pase sobre la cancha del BBVA, pues tiene 38 puntos. Tigres es superlíder con 43 unidades.

