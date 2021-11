Chivas Femenil: Empató ante Puebla con nueva anotación de Licha Cervantes

Chivas y Puebla dividieron puntos al empatar 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, en la Jornada 14 del Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

Al 12’, Alicia Cervantes recibió el balón dentro del área, se dio la media vuelta para quitarse la marca de María José López y con un potente disparo con la pierna derecha venció a Brissa Rangel.

‘Licha’ marcó su decimoquinto gol del torneo y va por el título de goleo individual. Le saca tres tantos a Katty Martínez de Tigres y Mónica Monsiváis de Monterrey.

En el 74’, las dirigidas por Juan Carlos Cacho realizaron una buena jugada de contragolpe que terminó con la asistencia de Verónica Martins y el gol de Mariana Ramos.

Las delanteras de la Franja buscaron el gol de la victoria hasta los últimos minutos pero Celeste Espino evitó la derrota del Rebaño Sagrado.

Edgar Mejía se fue con un sabor agridulce, pues Chivas generó muchas ocasiones de peligro pero no pudo derrotar al Puebla.

"El nivel me gusta, confío en el equipo y estoy seguro que vamos a cerrar mejor los partidos. No me gustó la falta de contundencia, porque la idea me queda claro que la tienen todas, pero esto es con goles y tuvimos que haber liquidado. No pudimos cumplirlo. En cuestión global del equipo, me parece que vamos bien”, mencionó en conferencia de prensa.

Chivas se mantiene en la tercera posición de la tabla con 30 puntos, aunque podría descender al cuarto lugar si es que Santos Laguna le gana al Atlético de San Luis esta noche en el TSM Corona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFA MÁRQUEZ AFIRMÓ NO HABER LOGRADO NADA IMPORTANTE CON EL TRI, A PESAR DE SUS CINCO MUNDIALES

No pueden contra los equipos de la Sultana del Norte. Tigres lidera la competición con 37 unidades, seguido por Monterrey que ha sumado 32 unidades.