Chivas Femenil: Empató ante el Inter en su primer partido internacional

Guadalajara Femenil empató a uno con el Internazionale Milano en su primer partido fuera de tierras mexicanas. Con este resultado Chivas sigue sin conocer la derrota en lo que va de esta temporada con seis victorias en la Liga MX Femenil y este empate en el amistoso.

Con apenas seis minutos transcurridos, Alicia Cervantes cobró un tiro libre desde el costado izquierdo que llevaba dirección de portería. Francesca Durante recostó a su izquierda para evitar que el balón ingresara, posteriormente la zaga defensiva reventó la esférica para desaparecer el peligro.

Después de este aviso, la escuadra italiana se adueñó de la esférica para buscar el arco de Blanca Félix. Sin embargo, el Rebaño no permitió que el Inter se desenvolverá con la pelota a través de una presión constante. Esto provocó que el partido bajara de intensidad y se compitiera más en el medio campo.

Termina el tiempo regular en con empate en el marcador. ¿Pero qué creen? ¡NOS VAMOS A PENALEEEEEEEES! pic.twitter.com/egwXwXZvLu — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) August 11, 2022

Rumbo al final de la primera parte, el equipo negriazul tuvo su primer acercamiento a la portería rival. Tras una serie de rebotes en los linderos del área, Marta Pandini terminó con la esférica en los pies y sacó un disparo. Félix se desplazó a su izquierda para quedarse con la pelota y neutralizar el peligro.

Para la segunda mitad el equipo mexicano salió conectado y en su primera oportunidad que tuvo castigo a las rivales. Joseline Montoya aprovechó su velocidad y se quitó a su marcadora, posteriormente mando un centro raso para encontrar a alguna compañera. Adriana Iturbide fue la primera en encontrarse con la esférica pero no logró contactarla, el balón siguió su recorrido y termino en los pies de Rubí Soto, la cual no dudó y sacó un disparo que no pudo detener la guardameta rival.

¡Inicia el segundo tiempo en Brownsville! ¡A LUCHAR POR EL TRIUNFO, ROJIBLANCAAAAS! pic.twitter.com/5vsZ4PMIAd — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) August 11, 2022

Al minuto 62', el Internazionale Milano cobró un tiro libre pegada a la banda derecha. El balón llegó al corazón del área, pero fue despejado por la zaga defensiva, sin embargo, el rebote le quedó a Ghoutia Karchouni que controló la esférica y le pegó de volea. La pelota terminó por ingresar pegada al ángulo superior izquierdo a pesar del lance de Blanca Félix.

El partido bajó en intensidad debido a la gran cantidad de cambios de los dos equipos, por lo que el balón quedó trabado en el medio campo sin generar jugadas de peligro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES FEMENIL: PRESENTÓ SU TERCER UNIFORME PARA LA TEMPORADA 2022-2023